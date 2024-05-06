وسط مواجهات واشتباكات: اعتقالات بالضفة والاحتلال يحاصر طولكرم

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات على عدة محاور واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات ومخيمات أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين، كما حاصرت القوات مخيمي طولكرم ونور شمس.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، المدينة من الجهة الشرقية، بعدد من الدوريات العسكرية برفقة جرافة.

وداهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في المدينة، ودارت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة.

واقتحمت قوات الاحتلال طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم، وفرضت طوقا عسكريا في محيطهما، وجرفت البنية التحتية في العديد من الشوارع.

واقتحمت آليات الاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل المدينة من محورها الغربي، واتجهت إلى شارع دوار العليمي "المحاكم"، باتجاه شارع السكة، ودوار اكتابا شرق طولكرم، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأفاد شهود عيان بأن قوة عسكرية أخرى خرجت من حاجز "عناب" العسكري شرق المحافظة، واقتحمت بلدة عنبتا وسارت باتجاه دوار بلعا، متجهة صوب مخيم نور شمس.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على مخيم نور شمس شرق طولكرم، ودفعت بآلياتها عند مداخله ومحيطه، وفرضت منعا للتجوال عليه.

وجرفت جرافات الاحتلال مقاطع من شارع السكة، والشارع المحيط بميدان الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمخيم الذي دمرته خلال اقتحاماتها السابقة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة قوامها عشرات الآليات وأربع جرافات ثقيلة إلى مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية كبيرة من المحور الغربي، وسط المدينة، وجابت ميدان جمال عبد الناصر، والأحياء الشرقية والشمالية المؤدية إلى مخيم طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه من كافة مداخله.

وشرعت جرافات الاحتلال بتخريب البنية التحتية في حارة المدارس عند مدخل مخيم طولكرم، في الوقت الذي اقتحمت قوات الاحتلال حارات البلاونة والمربعة وأبو الفول، وأجزاء من ضاحية ذنابة المتاخمة للمخيم، وهدمت جانب من سور منزل عائلة وليد بلبيسي في الضاحية وأحدثت أضرارا في مركبته المصطفة في المكان.

ودوت اصوات انفجارات وإطلاق كثيف للأعيرة النارية، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المخيم وضاحية ذنابة.

وانتشرت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي القريب من مدخل المخيم الشرقي، وشارع نابلس، وفي كافة أحياء المدينة المؤدية للمخيم.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، عددا من أحياء المدينة تركزت في باب الزاوية، والحاووز، وجبل أبو رمان، وضاحية البلدية، والتحرير، وغيرها من أحياء المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمود الجنازرة بعد اقتحام منزله في مخيم الفوار.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي كتانة والأسير المحرر عبد الله نايف، بعد اقتحام منزليهما في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حارس غرب سلفيت وداهمت عدة منازل، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس وقرية أوصرين جنوب نابلس، حيث دارت اشتباكات متقطعة، إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال أثناء انسحابها من مخيمي عسكر القديم والجديد بنابلس.