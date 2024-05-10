الحرب على غزة: غارات جوية وقصف مدفعي ومفاوضات دون اتفاق

يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته في قطاع غزة، بعدما غادر وفدا حماس وإسرائيل طاولة المفاوضات دون اتفاق لتأمين هدنة ومنع هجوم إسرائيلي على رفح.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وتكثف إسرائيل ضرباتها في قطاع غزة، بعدما غادر وفدا حماس وإسرائيل طاولة المفاوضات دون اتفاق لتأمين هدنة ومنع هجوم إسرائيلي على رفح.

في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أفادت مصادر فلسطينية بحصول قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه رفح على الحدود المصرية، بينما تحدث شهود عن غارات جوية على مدينة غزة ومنطقة جباليا في شمالي القطاع.

في غضون ذلك، بعثت حماس رسالة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى لشرح وجهة نظرها حول حالة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي كانت جارية منذ الأربعاء في القاهرة.

وقالت حماس إن "الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجها للدوحة" مضيفة أنه "عمليا الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية. موقفنا هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير. بناءً عليه فالكرة الآن لدى الاحتلال بشكل كامل".

ودعت مصر كلا من حماس وإسرائيل إلى إبداء "مرونة" من أجل التوصل "في أسرع وقت" إلى هدنة في غزة تتيح أيضا إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

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