مجلس الأمن يدعو إلى تحقيق فوري ومستقل بشأن المقابر الجماعية في غزة

دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة.

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وذكر بيان المجلس الجمعة، أن الأعضاء أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، حيث تم دفن عدة مئات من الجثث، بما في ذلك نساء وأطفال وكبار سن.

وأشار البيان إلى ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.

ودعا إلى السماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة.

وطالب البيان بإجراء تحقيق عاجل ومستقل ومفصل وشامل وشفاف ومحايد في المقابر الجماعية.

وشدد على أهمية السماح للعائلات بمعرفة مصير ومكان وجود أقاربهم المفقودين، بما وفق للقانون الإنساني الدولي.

وعقد مجلس الأمن مساء الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة بدعوة من الجزائر للتباحث حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة، حيث تم استخراج مئات الجثث أغلبها لنساء وأطفال وطواقم طبية.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن في 8 أيار/ مايو الجاري، ارتفاع عدد المقابر الجماعية في المستشفيات التي داهمتها القوات الإسرائيلية إلى 7.

وأكد بيان المكتب الإعلامي الحكومي، انتشال جثث ما لا يقل عن 520 فلسطينيا من تلك المقابر.