ليبيا تنضم لجنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية

تجدر الإشارة إلى أن عدة دول تقدمت بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل بدعوى انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

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وكان المجلس الرئاسي الليبي أفاد، مساء الجمعة، بتقدم ليبيا بطلب لمحكمة العدل الدولية لتنضم لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ونشرت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، عبر حسابها بمنصة إكس، بيان محكمة العدل الدولية.

وقالت وهيبة في منشورها "ليبيا تتقدم بإعلان تدخل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي".

يذكر أن عدة دول تقدمت بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا.