منذ 7 أكتوبر.. استشهاد 256 رياضيًا فلسطينيًا بالضفة وغزة

يناقش مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نهاية الأسبوع المقبل، مشروع قرار تقدمت به فلسطين لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية، والالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح الاتحاد.

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ومن المقرر أن يعقد مجلس "الفيفا" جلسة في 17 أيار الجاري، وعلى جدول أعماله مناقشة مشروع القرار الفلسطيني، ويسبقه بيوم واحد اجتماع لمجلس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يتوقع أن يتبنى مشروع القرار الفلسطيني.

جرائم بحق الرياضة

وفق إحصائية وزعها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد قتلت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، 256 رياضيًا فلسطينيًا، لاعبين وإداريين وفنيين، بينهم 42 طفلاً، فيما أصيب 8 آخرون، 7 في قطاع غزة وواحد في الضفة، واعتقال 11 رياضيًا في الضفة وعدد غير معروف في قطاع غزة، واستهدفت قوات الاحتلال بالتدمير 45 منشأة رياضية، 38 في قطاع غزة و7 في الضفة.

يشار إلى أن هذه الأعداد غير نهائية مع وجود عدد كبير من المفقودين.

منشآت تم استهدافها

فيما يتعلق باستهداف المنشآت، فقد شمل في قطاع غزة ملعب غزة الدولي، ونادي بيت لاهيا، وملعب بيت حانون، وملعب الفيفا في رفح، وملعب فلسطين في غزة، وملعب اليرموك، ونادي البريج، ونادي بيت حانون الأهلي، ونادي اتحاد الشجاعية، ونادي الزيتون، ونادي العودة، ونادي الصداقة، وملعب الجامعة الإسلامية، وملعب نادي غزة، وملعب التفاح، واستاد المدينة الرياضية في غزة، وملعب نادي المشتل، وملعب خان يونس، ونادي خان يونس، ومقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وصالة النجار الرياضية، ونادي ملعب الجزيرة، وملعب الهلال، وملعب القادسية، وملعب المدينة الرياضية في خان يونس، وملعب النصيرات، وأندية جباليا والعودة والشم ونماء والسلام والكرامة والرضوان وخدمات المغازي ومعن الرياضي والمصدر والمجمع الإسلامي والشاطئ، وصالة حسن سلامة الرياضية.

وفي الضفة، استهدفت قوات الاحتلال مقر نادي مركز شباب مخيم جنين، ومقر نادي مركز شباب مخيم نورشمس، ونادي شباب جنين (رأفت عقل)، ونادي اليامون، وملعب ونادي بيتونيا، ونادي شباب طولكرم، وأخطر ناديي العيساوية وإسلامي قلقيلية بالهدم.