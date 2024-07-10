9610 حالات اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم الطالبة زينة بربر من القدس، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات بيت لحم، القدس، نابلس، أريحا، والخليل، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت أكثر من 9610، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.