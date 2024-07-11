الاحتلال يهدم منشآت سياحية بأريحا وعمارة سكنية قرب الخليل

هدمت سلطات الاحتلال 318 منشأة بالضفة الغربية بما فيها القدس خلال النصف الأول من عام 2024، ووزعت إخطارات لهدم 359 منشأة أخرى، كما اقتلعت نحو 10 آلاف شجرة.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدد من المنشآت السياحية، شرق مدينة أريحا، كما هدمت الجرافات منزلا في خربة قلقس قضاء الخليل، في وقت شقت مجموعة من المستوطنين طريقا استيطانيا في الأغوار الشمالية.

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واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية منطقة "المطار" شرق أريحا، وشرعت بهدم عدد من المنشآت، بحجة عدم الترخيص، وعرف منها إسطبل للخيول يعود لعائلة عبد سنقرط.

وشرعت قوات الاحتلال بهدم إسطبل للخيول ومنشآت سياحية وسكنية في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.

هدم عمارة من 3 طوابق في خربة قلقس

شرعت جرافات الاحتلال بهدم منزل من ثلاثة طوابق في منطقة خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.

وقال سفيان سدر شقيق مالك المنزل، إن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل شقيقه المتوفى مصطفى عبد الخالق سدر، الذي يتكون من ثلاثة طوابق، مساحة كل طابق 200 متر مربع، ويؤوي أكثر من 30 فردا، بحجة عدم الترخيص.

وأشار الى أن قوات الاحتلال أجبرت سكان المنازل المجاورة على البقاء في منازلهم، ولم تسمح لهم بالمساعدة في إخراج أثاث المنزل أو الوصول إليه.

وبحسب السكان الفلسطينيين، فإن قوات الاحتلال تنوي هدم 21 منزلا في المنطقة.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت في تقرير لها إن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة بالضفة الغربية بما فيها القدس خلال النصف الأول من عام 2024، ووزعت إخطارات لهدم 359 منشأة أخرى، كما اقتلعت نحو 10 آلاف شجرة.

مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا في الأغوار الشمالية

شرع مستوطنون صباح اليوم الخميس، بشق طريق استيطاني في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين شرعوا منذ الصباح بشق طريق ترابية قرب خيام الفلسطينيين في "نبع غزال" بالفارسية في الأغوار.

ويشهد التجمع السكاني المطل على الطريق السريع بشكل شبه يومي انتهاكات، يقودها مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال.

وصعد المستوطنون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 فلسطينيين.

ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، بحثت سلطات الاحتلال 83 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستعمرات جديدة منها 39 مخططا في مستوطنات الضفة و44 في القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي الفلسطينيين معظمها رعوية، وتركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وبيت لحم والخليل وقلقيلية، وفي الوقت ذاته شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استيطانية في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.