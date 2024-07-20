الحرب في يومها الـ288: أكثر من 25 شهيدًا في قصف لغزة وشمال ووسط القطاع فجر اليوم

يستمر الاستهداف الإسرائيلي لمربعات سكنية ومنازل مأهولة في مختلف أنحاء القطاع وارتكاب المجازر بحق الأهالي والنازحين في مراكز الإيواء وفي الخيام بعدما دمر منازلهم وممتلكاتهم.

ارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع إلى أكثر من 25 شهيدًا، فجر اليوم، مع دخول حرب الإبادة المتواصلة يومها الـ288.

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وتفيد الأنباء المتواردة باستمرار الاستهداف الإسرائيلي لمربعات سكنية ومنازل مأهولة، في مختلف أنحاء القطاع، وارتكاب المزيد من المجازر بحق النازحين في مراكز الإيواء وفي الخيام، بعدما دمر منازلهم وممتلكاتهم.

حصيلة الضحايا وصلت، بحسب وزارة الصحة في القطاع، إلى نحو 39 ألف شهيد وأكثر من 89 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى، وفي خطوة قد تزيد الضغط على إسرائيل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نيته إحالة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الهيئة العامة.

وكانت العدل الدولية أكدت، الجمعة، أن تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، وأنه عليها إنهاء الاحتلال والتعويض عن الخسائر للأفراد، وهدم جدار الفصل العنصري الذي شيدته في جزء من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وعدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي مسألة "مفاوضات الصفقة"، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن وقف إطلاق النار "يلوح في الأفق" رغم أن "ثمة مسائل لا تزال تتطلب حلاً، وهي برسم التفاوض. وهذا بالضبط ما نقوم به"، على حد قوله.

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