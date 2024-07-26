الأمم المتحدة: أكثر من 180 ألف أجبروا على النزوح من خانيونس خلال 4 أيام

الأمم المتحدة: "نحو 182 ألف شخص" نزحوا من وسط خانيونس وشرقها بين يومي الإثنين والخميس، في حين "لا يزال مئات آخرين عالقين في شرق خانيونس".

أفادت الأمم المتحدة، الجمعة، بأن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال أربعة أيام من القتال العنيف حول مدينة خانيونس بجنوب قطاع غزة، في ظل عملية عسكرية إسرائيلية لاستعادة جثث محتجزين من المنطقة.

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن "الأعمال العدائية المكثفة" الأخيرة في منطقة خانيونس، عقب أكثر من تسعة أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية، أسفرت عن "موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة".

وأضاف أن "نحو 182 ألف شخص" نزحوا من وسط خانيونس وشرقها بين يومي الإثنين والخميس، في حين "لا يزال مئات آخرين عالقين في شرق خانيونس".

وأصدر الجيش الإسرائيلي الإثنين أوامر بإخلاء أجزاء من المدينة الجنوبية، معلنا أن قواته "ستعمل بقوة" هناك، بما في ذلك في منطقة أُعلنت في السابق أنها "آمنة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء استعادة جثث خمسة محتجزين خلال عملية في خانيونس بينهم امرأة وجنديان.

ومنذ بدء المعارك الأخيرة في خانيونس هذا الأسبوع، قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن قواته قتلت نحو 100 "مخرب" في المدينة.

وقال شهود وعناصر إنقاذ إن معارك عنيفة استمرت الجمعة حول شرق خانيونس، حيث أفاد الدفاع المدني بأن القصف أسفر عن استشهاد شخصين على الأقل.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل بسبب القتال.