بالنصف الأول للعام 2024.. الاحتلال نفذ 243 عملية هدم بالضفة وأصدر 359 إخطارا

بالإجمال، تم هدم 137 مسكنا مأهولًا، و36 مسكنا غير مأهول، و63 مصدر رزق، و61 منشأة زراعية، و21 منشأة أخرى، ليصل مجموع المنشآت المهدمة إلى 318 منشأة، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في قرية الديوك التحتا في أريحا، بحجة عدم الترخيص.

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباحا، ترافقها جرافة إسرائيلية، وشرعت بهدم المنزل.

وتصاعدت عمليات الهدم في أريحا وفي مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحجة منع البناء في المناطق المصنفة (ج)، والبناء دون ترخيص.

وتزايدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وهدم الاحتلال 318 منزلا ومنشأة خلال النصف الأول من العام 2024، وهو ما يقارب عدد المنازل التي هدمت عام 2023 بأكمله، وتركزت عمليات الهدم في القدس وفق إحصاءات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري ما يزيد على 359 إخطارا بالهدم ووقف البناء وإخلاء المنشآت، وفق ذات الإحصائية.

ويهدم الاحتلال منازل المواطنين بحجة البناء دون ترخيص وتحديدا في المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو والتي تبلغ مساحتها قرابة 61% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى حجج أخرى تتمثل في "الاحتياجات الأمنية" لجيش الاحتلال، كما يهدم منازل شهداء وأسرى في "عقاب جماعي" يفرضه على عائلاتهم.

لا يقتصر الأمر على هدم المنزل بجرافات الاحتلال فحسب، إنما تجبر سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا، تجنبا للتكاليف الباهظة التي يفرضها الاحتلال على صاحب المنزل في حال قيام الجرافات الإسرائيلية بهدمه.

ويبين تقرير هيئة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من عام 2024، أن الاحتلال نفذ 243 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، طالت 318 منشأة متنوعة، ففي محافظة أريحا والأغوار، تم هدم 28 منشأة، وفي الخليل تم هدم 66 منشأة. أما في القدس، فقد تم هدم 85 منشأة، وفي بيت لحم، تم هدم 31 منشأة، وفي جنين تم هدم 34 منشأة، وفي رام الله والبيرة، تم هدم 10 منشآت، وفي سلفيت تم هدم 3 منشآت. وفي طولكرم، فقد تم هدم 21 منشأة، وفي قلقيلية تم هدم 16 منشأة، وفي نابلس، تم هدم 24 منشأة.

وبالإجمال، تم هدم 137 مسكنا مأهولًا، و36 مسكنا غير مأهول، و63 مصدر رزق، و61 منشأة زراعية، و21 منشأة أخرى، ليصل مجموع المنشآت المهدمة إلى 318 منشأة، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.