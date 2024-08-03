منذ 7 أكتوبر: 9920 حالة اعتقال بالضفة الغربية

قوات الاحتلال اعتقلت أمس الجمعة وصباح السبت 30 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم صحفيان، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

ارتفع عدد حالات الاعتقال للفلسطينيين بالضفة الغربية إلى أكثر من 9 آلاف و920، منذ توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة تزامنًا مع بدء حربه التدميرية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك باعتقال 30 فلسطينيًا يومي الجمعة والسبت.

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وبحسب "هيئة شؤون الأسرى" (حكومية) و"نادي الأسير" الفلسطيني (أهلي)، وصلت "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 9920".

وذكرت المؤسسان، في بيان مشترك، أن "قوات الاحتلال اعتقلت أمس (الجمعة) وصباح السبت 30 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم صحفيان، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين".

ووفق البيان، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس وطوباس وطولكرم (شمال)، ورام الله والقدس (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوب) ورافقها "اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين".

وتزامنًا مع حرب إسرائيل المدمرة على غزة، وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، في حين وسع الجيش عملياته ما أدى إلى استشهاد 600 فلسطيني بينهم 144 طفلاً، إضافة إلى 5 آلاف و400 جريح، وفق مصادر رسمية فلسطينية.