اعتقالات بالضفة والقدس وسط مواجهات واشتباكات

أطلق مقاومون فجر اليوم النار على حاجز الحمرا قرب طوباس، بينما خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات خلال اقتحامه مخيم العين بنابلس، وفجروا عبوة محلية الصنع في جدار الفصل العنصري قرب عزون بقلقيلية.

مواجهات مع الاحتلال في منطقة نابلس (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين تصدوا لاقتحامات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة.

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واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الصحافي حمزة زيود، والأسير المحرر عدنان أبو الرشيد من بلدة السيلة الحارثية، والشاب أيمن سامر مرعي للضغط على شقيقة باسل مرعي بتسليم نفسه عقب اقتحام منزل ذويهما في بلدة كفرذان غرب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر تامر رضوان خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية، التي شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة.

وذكر شهود عيان أن مقاومين استهدفوا منطقة الجدار بين بلدتي عزون وعسلة شرق قلقيلية بعبوة متفجرة محلية الصنع، فيما رشق شبان مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة على شارع 55 قرب بلدة عزون.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من الشقيقين عبد الناصر وعمرو محمود صلاح، وعمرو أحمد حمدان سيف، ومؤتمن صبيح سيف، ومحمد جمال فايز مسعود من قرية برقة قرب نابلس.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم، عرف منهم: يزن نعاجي ووائل سبتة وعبد الله عبيد وضياء عبيد ومصطفى ناصر ومراد ناصر.

وأطلق مقاومون فجر اليوم النار على حاجز الحمرا قرب طوباس، بينما خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات خلال اقتحامه مخيم العين بنابلس، وفجروا عبوة محلية الصنع في جدار الفصل العنصري قرب عزون بقلقيلية.

وأعلن الهلال الأحمر أن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخد، إثر اقتحام مخيم العين في نابلس.

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط مخيم العين أطلق خلالها مقاومين النار صوب جيش الاحتلال.

واعلنت كتائب القسام – كفرذان في بيان مقتضب أن "مجاهديها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة، وأمطروا القوات والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة".

كما أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين أن "مجاهدينا خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية بالرصاص والعبوات الناسفة".