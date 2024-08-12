مستوطنون يعتدون على متضامنين أجانب ويحاولون سرقة مواشي بالأغوار

قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مستوطنين حاولوا سرقة نحو 200 رأس ماشية تعود لعائلة علي زهدي دراغمة، أثناء رعيها في أراضي الساكوت، لولا تدخل أصحاب القطيع، وبعض المتضامنين.

اعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، على فلسطينيين ومتضامنين أجانب، بالضرب، وحاولوا سرقة مواشي، أثناء رعيها في الساكوت بالأغوار الشمالية.

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وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مستوطنين حاولوا سرقة نحو 200 رأس ماشية تعود لعائلة علي زهدي دراغمة، أثناء رعيها في أراضي الساكوت، لولا تدخل أصحاب القطيع، وبعض المتضامنين.

وأوضح شهود عيان، أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على السكان الفلسطينيين والمتضامنين المتواجدين برفقتهم، خلال منعهم من سرقة قطيع الأغنام.

ويخوض رعاة الماشية الفلسطينيين في الأغوار الشمالية، حربا خفية للحفاظ على أرضهم ومواشيهم والمراعي، من سرقة المستوطنين.

ومنذ أمس الأحد، تفرض قوات الاحتلال طوقا عسكريا مشددا على قرى الأغوار الشمالية، وشهدت العديد منها اقتحامات وعمليات تمشيط وتفتيش، بذريعة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار في الأغوار أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

بالتزامن مع ذلك، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية، مما أدى إلى إعاقة تنقل الفلسطينيين.

وتأتي اعتداءات المستوطنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب مدينة نابلس، ، وأغلقت مداخلها ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في مادما وفتشتها، دون التبليغ عن اعتقالات.

وتشهد قرية مادما اعتداءات واقتحامات متكررة، حيث تحيط بها عدة مستوطنات، ما يعرض سكانها لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين.