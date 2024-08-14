مستوطنون يسرقون 200 رأس غنم من أريحا ويهاجمون مركبات الفلسطينيين بالأغوار الشمالية

قال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستوطنين من البؤر الاستيطانية المجاورة للتجمع، سرقوا قطيعا من الأغنام تعود ملكيته لعائلة عودة عمارين كعابنة.

اعتداءات يومية متصاعدة من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم(Getty Images)

سرق مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، نحو 200 رأس من الأغنام في تجمع رأس عين العوجا البدوي، شمال مدينة أريحا، فيما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالأغوار الشمالية.

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وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستوطنين من البؤر الاستيطانية المجاورة للتجمع، سرقوا قطيعا من الأغنام تعود ملكيته لعائلة عودة عمارين كعابنة.

يشار إلى أن المستوطنين ينفذون هجمات يومية ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتشمل اعتداءات متنوعة جسدية واستيلاءً على المواشي والممتلكات وقطعا للمياه.

وأغلق مستوطنون مفترق المالح في الأغوار الشمالية، وهاجموا مركبات الفلسطينيين.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات بأن مستوطنين أغلقوا طريق مفترق المالح بالحجارة وهاجموا مركبات الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاعتداء على مساكن الفلسطينيين في تجمع عين الحلوة.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية متصاعدة من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى الاعتداءات على الرعاة ومنعهم من دخول المراعي وسرقة مواشيهم.