هدم قسري لغرفة للطاقة الشمسية قرب أريحا واعتداءات للمستوطنين بالخليل

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، على هدم غرفة للخلايا الشمسية ذاتيا، في وقت قامت عصابة من المستوطنين بالاعتداء على منازل الفلسطينيين واقتلاع أشجار زيتون في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن سلطات الاحتلال أجبرت السكان في تجمع عرب المليحات على هدم غرفة للخلايا الشمسية تزود المنطقة بالطاقة الكهربائية، بشكل ذاتي تجنبا لدفع غرامات باهظة.

وأضاف، أن التجمع بات يعيش بدون طاقة كهربائية، الأمر الذي يفاقم من حجم المعاناة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وحاجة المواطنين الماسة للكهرباء، وحرمان المواطن من خدماته الأساسية.

يأتي ذلك، في وقت اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، فلسطينيا من مدينة الخليل، فيما اعتدى مستوطنون عل منازل الفلسطينيين واقتلعوا أشجار زيتون.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد رائد مسك، من مدينة الخليل على معبر الكرامة، أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة.

وفي السياق ذاته، اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين في حارتي جابر والحصين بالبلدة القديمة من الخليل، فيما اقتلع مستعمرو "سوسيا" أكثر من 20 شتلة زيتون في منطقة أم نير بمسافر يطا، تعود للمواطن خضر عطية مسعف.