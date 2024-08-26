شهيد برصاص الاحتلال في يطا جنوب الخليل

باستشهاد الشاب عبد النجار يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 645 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد إياد عايد عبد النجار (46 عاما)، بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنبة قرب يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

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ومساء الأحد، أفادت وزارة الصحة، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابين عدي نزار نمر أبو ناعسة، ومصعب حسان علي مقصقص من جنين، متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال، قرب سلفيت، وأنه تم احتجاز جثمانيهما.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص بكثافة، صوب المركبة التي كان يستقلها الشابان أبو ناعسة ومقصقص، قرب المدخل الشمالي لسلفيت، ومنعت الفلسطينيين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منهما.

وباستشهاد الشاب عبد النجار يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 645 شهيدا، بينهم 147 طفلا.