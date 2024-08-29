اجتياح الضفة ومخيماتها: ارتفاع حصيلة الشهداء وغارة على الفارعة

دفع جيش الاحتلال بمزيد من القوات التي اقتحمت جنين ومخيمها وأحكمت حصارها اطولكرم ومخيمي نور شمس والمدنية، في وقت نفذت قوات إضافية عملية عسكرية في مخيم بلاطة قضاء نابلس.

دخلت العملية العسكرية للجيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، الخميس، يومها الثاني، وسط اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة ومواجهات واشتباكات في عدة محاورة.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اغتيال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر "أبو شجاع"، وأربعة آخرين من أعضاء الكتيبة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس، كما أعلن إصابة جندي إسرائيلي من وحدة "اليمام" الخاصة في تبادل لإطلاق النار في المخيم.

وبذلك، ارتفع عدد الشهداء في الضفة جراء العدوان الواسع الذي يشنه الاحتلال على الضفة ومخيماتها منذ فجر الأربعاء، إلى 17 شهيدا، مع استشهاد شاب في جنين وكذلك استشهاد مسن وإصابة شاب آخر برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، بينما نفذ طيران الاحتلال غارة على مخيم الفارعة.

ودفع جيش الاحتلال بمزيد من القوات التي اقتحمت جنين ومخيمها وأحكمت حصارها اطولكرم ومخيمي نور شمس والمدنية، في وقت نفذت قوات إضافية عملية عسكرية في مخيم بلاطة قضاء نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب في الخليل وبلدة قرب بيت لحم، في حين تصدت فصائل المقاومة للقوات المتوغلة وخاضت معها اشتباكات مسلحة، كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا مخيم الفارعة في طوباس شمالي الضفة وبلدة تقوع.

وسمع دوي انفجارات داخل مخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب برصاص مسلحين في مخيم جنين، وذلك بعد استهداف مجموعة من المقاومين بالرصاص منزلا تحصن بداخله جنود الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين.