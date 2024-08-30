"مراسلون بلا حدود" تدعو إلى تحقيق مستقل في مقتل الصحافي الغول بغزة

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم، الجمعة، إلى تحقيق "مستقل" في مقتل صحافي في قناة "الجزيرة" في غزة في تموز/يوليو على يد الجيش الإسرائيلي الذي زعم بأنه ينتمي إلى حركة حماس، لافتة إلى عدم وجود "أدلة ملموسة" تثبت ذلك.

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واستشهد الصحافي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي من جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبتهما في 31 تموز/ يوليو الماضي.

وفي الأول من آب/اغسطس، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، إنّ "سلاح الجوّ تمكّن من قتل إسماعيل الغول، عضو الجناح العسكري لحركة حماس وأحد ’مخربي’ النخبة الذين شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر"، الأمر الذي نفته قناة الجزيرة بشدة.

وادعى أنّه "في إطار دوره داخل الجناح العسكري، عمل الغول على تسجيل وبثّ هجمات ضدّ قوات الجيش".

وفي تحقيق نشر الجمعة، أشارت "مراسلون بلا حدود" إلى صعوبة التحقق من الوثيقة التي استخدمها الجيش لإثبات انتماء الصحافي إلى حركة حماس، وهي لقطة مصورة لقائمة الأسماء التي عثر عليها، بحسب الجيش الإسرائيلي، "على أجهزة كمبيوتر تابعة لحماس".

وأوضحت أنه إضافة إلى عدم وجود "أدلة مادية مثبتة، هناك تناقضات عدة في الادعاءات التي قدمها الجيش الإسرائيلي، خصوصا في ما يتعلق بتاريخ التجنيد المفترض لإسماعيل الغول لدى حماس".

وأكدت المنظمة أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الاتهامات، بدون أدلة ملموسة (...) ضد الصحافيين"، مشيرة إلى مقتل صحافيَّين في قناة الجزيرة في كانون الثاني/يناير بغارة جوية استهدفت سيارتهما في قطاع غزة، بينما وصفهما الجيش الإسرائيلي بأنهما "عنصران إرهابيّان".

وطالبت "مراسلون بلا حدود" بإجراء "تحقيق مستقل، وبأن تكف إسرائيل عن استهداف الصحافيين". كما أشارت مديرة الحملات في المنظمة ريبيكا فنسنت إلى أنه "لم يتم تقديم أي اعتراف أو تفسير لاغتيال المصور" إلى جانب إسماعيل الغول.

وبحسب المنظمة "قتل أكثر من 130 إعلاميا في غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 31 على الأقل أثناء ممارسة عملهم".

وقدمت المنظمة غير الحكومية شكاوى ثلاث مرات أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الصحافيين".