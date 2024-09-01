اجتياح الضفة ومخيماتها: الاحتلال يواصل عدوانه على جنين

وسع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنين ومخيمها، وسط اشتباكات عنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في عدد من الأحياء، في وقت يواصل الاحتلال إحكامه الحصار على عدة بلدات في منطقة جنين، وكذلك مدينة طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اجتياح الضفة الغربية ومخيماتها، وذلك من خلال العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية"، وتتواصل لليوم الخامس على التوالي.

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ووسع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنين ومخيمها، وسط اشتباكات عنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في عدد من الأحياء، في وقت يواصل الاحتلال إحكامه الحصار على عدة بلدات في منطقة جنين، وكذلك مدينة طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم.

وتمنع قوات الاحتلال المنتشرة على مداخل البلدات في شمالي الضفة، وخاصة في المخيمات ومنطقتي طولكرم وجنين، حركة الفلسطينيين داخل المدن خاصة داخل مدينة جنين مع فرض حصار شامل عليها، وكذلك دفع الكثير من العائلات من مخيم جنين إلى النزوح قسرا.

وأفادت وازرة الصحة الفلسطينية أن اجتياح الاحتلال شمال الضفة أدى إلى استشهاد 23 فلسطينيا، بينهم 14 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 677.