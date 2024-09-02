اجتياح الضفة: اشتباكات في جنين ومخيمها والاحتلال يفجر منزل الأسير زبيدي

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة ومخيماتها عن استشهاد 30 فلسطينيا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، اجتياح الضفة الغربية المحتلة، وواصلت قوات الاحتلال لليوم الـ 6 على التوالي، عدوانها العسكري واجتياح مدينة ومخيم جنين، شمالي الضفة، وذلك تزامنا مع عمليات هدم وتجريف للمنازل والبنية التحتية.

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وسمع دوي انفجار كبير وإطلاق نار كثيف بحي الجابريات في جنين ومخيمها، وسط اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدد من الأحياء ومحاور التوغل، حيث فجرت قوات الاحتلال منزل القيادي الأسير زكريا زبيدي.

وواصلت قوات الاحتلال تدمير البنى التحتية والمرافق الحياتية والخدماتية وتحديدا في مخيمات طولكرم وجنين، والتنكيل بالفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية بحقهم وحصارهم ومنعهم التنقل، مع دفع عشرات عائلات من مخيم جنين إلى النزوح قسرا.

يأتي ذلك، في وقت استلمت طواقم الهلال الأحمر جثمان شهيد أسير يدعى أيمن راجح عابد (55 عاما) من بلدة كفر دان، على حاجز سالم في جنين، وعليه آثار تعذيب، وجرى نقله للمشفى.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة ومخيماتها عن استشهاد 30 فلسطينيا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 682.