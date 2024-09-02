استشهاد أيمن عابد من كفر دان بعد اعتقاله فجر اليوم

ارتفع عدد شهداء محافظة جنين، منذ فجر الأربعاء الماضي، إلى 18 شهيدا، باستشهاد الأسير أيمن عابد، وكان قد استشهد فجر اليوم الشاب ليث شواهنة بقصف إسرائيلي خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غربي المدينة.

استشهد أيمن راجح عابد (55 عاما) صباح اليوم الإثنين، عقب اعتقاله من منزله في بلدة كفر دان، غربي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وارتفع عدد شهداء محافظة جنين، منذ فجر الأربعاء الماضي، إلى 18 شهيدا، باستشهاد الأسير أيمن عابد، وكان قد استشهد فجر اليوم الشاب ليث شواهنة بقصف إسرائيلي خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غربي المدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب لوسائل الإعلام، إن طواقمها الطبية استملت جثمان أسير شهيد في الخمسينيات من عمره، على حاجز "سالم" العسكري، وعليه آثار تعذيب، حيث تم نقله للمستشفى في المدينة.

وأفادت مصادر صحية فلسطينية، أن الشهيد هو أيمن راجح عابد، من بلدة كفر دان غرب جنين، وكان قد اعتقل فجر اليوم الإثنين، من منزله.

واكتشفت الطواقم الطبية آثار تعذيب على جثمان الأسير الشهيد عابد، عند نقله من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفى جنين الحكومي.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد عابد أصيب أحد أبناءه برصاص الاحتلال وتزعم قوات الاحتلال أنه مطارد ومطلوب لها، بالإضافة لذلك لديه شقيقين أسيرين في السجون الإسرائيلية.

يأتي ذلك، في وقت، تواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 6 على التوالي، اجتياح الضفة وعدوانها العسكري واجتياح مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة، تزامنا مع عمليات اعتقال واشتباكات مسلحة في أكثر من منطقة وحي داخل المدينة، بالإضافة لاقتحامات لعدد من القرى والبلدات في المحافظة.