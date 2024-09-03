اجتياح الضفة: شهيد بطولكرم واشتباكات في جنين ومخيمها

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملتها العسكرية على مدن وبلدات الضفة الغربية ومخيماتها، لليوم السابع على التوالي، وسط اشتباكات في عدة مناطق وتفجير عبوات ناسفة بقوات متوغلة في مدينة طولكرم.

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واستشهد الفتى، محمد كنعان، وأصيب والده برصاص قناصة الاحتلال في مخيم طولكرم، حيث استهدفت القوات منزلا في منطقة العزبة بالمدينة بصواريخ "انيرجا"، كما أصيب 4 فلسطينيين بينهم مسعفة في المخيم.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وتمنع مركبات الإسعاف من الدخول إليه، كما تعيق حركة تنقلها من خلال إيقافها وتفتيشها والتدقيق في هويات من بداخلها بمن فيهم المرضى.

يأتي ذلك في وقت، واصلت المقاومة الفلسطينية عمليات إطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة بآليات وقوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين.

وفي محافظة جنين، أرسل جيش الاحتلال تعزيزات جديدة إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث اندلعت اشتباكات في عدة محاور، بينما حصرت قوات الاحتلال تحاصر منزلا في بلدة الشهداء جنوب جنين.