الاحتلال يهدم منزلين بالزاوية وشقتين سكنيتين في نابلس

سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزلين قيد الإنشاء في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت، وشقتين سكنيتين في نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

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واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة 5 جرافات عسكرية، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، إحداهما لعائلة جهاد إبراهيم رداد ومكون من ثلاثة طوابق، والآخر لعائلة سندس جمال موقدي.

وتمركزت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية قرب منازل قيد الإنشاء، والتي تم تسليم أصحابها إخطارات بوقف العمل والبناء سابقا.

ووزعت قوات الاحتلال هذا الأسبوع برفقة الإدارة المدنية ما يزيد عن 8 إخطارات بالوقف عن البناء لمنازل قيد الانشاء في المنطقة الشرقية من البلدة.

ويتذرع الاحتلال بأن عملية البناء تمّت دون ترخيص في منطقة مصنفة ج حسب اتفاق أوسلو.

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها.

الاحتلال يشرع بهدم شقتين سكنيتين في نابلس

وشرعت جرافات الاحتلال، بهدم شقتين سكنيتين في منطقة نابلس الجديدة شرق مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافتين المنطقة وأغلقتها وباشرت بهدم شقتين سكنيتين تعودان للمواطن مهيب سلامة، ومساحتهما 350 متر، وتسكنهما العائلة منذ عدة أشهر فقط.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى