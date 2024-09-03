150 حالة اعتقال منذ اجتياح الضفة بينها 22 اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و500 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، طولكرم، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وبذلك ترتفع حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة أكثر من 150 حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و500 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضفة، والتي تشكل أبرز السّياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.