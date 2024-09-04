اجتياح الضفة: اشتباكات ضارية بطولكرم وجنين

بموازاة الحرب الإسرائيلية على غزة، وسع جيش الاحتلال عملياته العسكرية وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 685 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و700 وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، اجتياح الضفة الغربية ومخيماتها، في وقت واصل جيش الاحتلال العدوان العسكري المكثف على شمال الضفة والمخيمات، لليوم الثامن، وخاصة في مدينتي طولكرم وجنين.

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واندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة دوار السينما وسط مدينة جنين، بينما تخوض فصائل المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في طولكرم ومخيمها، وسط تفجير عبوات ناسفة للتصدي للقوات المقتحمة لمخيم نور شمس.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيمها وسط اشتباكات وانفجارات متواصلة، فيما يواصل جيش الاحتلال حشد قواته قبالة محافظة جنين، مع دفع تعزيزات عسكرية إضافية إلى جنين ومخيمها.

ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، وأصيب 130 آخرون بنيران جيش الاحتلال.

وبموازاة الحرب الإسرائيلية على غزة، وسع جيش الاحتلال عملياته العسكرية وصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 685 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و700 وفق وزارة الصحة الفلسطينية.