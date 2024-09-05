اجتياح الضفة: 5 شهداء في طوباس واشتباكات في طولكرم وجنين

بدأت قوات الاحتلال حملة عسكرية في مخيم الفارعة طوباس، بينما انسحبت من مخيم نور شمس شرقي طولكرم، بعد اقتحامه لعدة ساعات ضمن عدوانها المكثف لليوم التاسع على الضفة ومخيماتها التي شهدت اشتباكات مسلحة خاصة في طولكرم وجنين.

استشهد 5 شبان فلسطينيين وأصيب آخران، فجر الخميس، بقصف إسرائيلي جوي لمركبة فلسطينية في مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها إن مستشفى طوباس التركي الحكومي استقبل في وقت سابق من فجر الخميس، 5 شهداء ومصابين اثنين أحدهما بجراح حرجة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشهداء هم: أحمد فواز فايز أبو دواس (24 عاما)، محمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما)، قصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، محمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عاما).

يأتي ذلك، في وقت بدأت قوات الاحتلال حملة عسكرية في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، بينما انسحبت من مخيم نور شمس شرقي طولكرم، بعد اقتحامه لعدة ساعات ضمن عدوانها المكثف لليوم التاسع على الضفة ومخيماتها التي شهدت اشتباكات مسلحة خاصة في طولكرم وجنين.

ودفع جيش الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم جنين، وداهم جنود الاحتلال منازل عدة في حي الغبس المتاخم للمخيم وهددوا عائلات كثيرة وأجبروهم على المغادرة.