691 شهيدا بالضفة منذ 7 أكتوبر بينهم 39 خلال العلمية العسكرية

186 شهيدا من محافظة جنين، 146 من طولكرم، و71 شهيدا في كل من نابلس والخليل، 59 محافظة رام الله والبيرة، 51 من طوباس، 28 من ضواحي القدس، و16 من مدينة القدس.

استشهد 5 شبان فلسطينيين وأصيب آخران، بقصف إسرائيلي جوي لمركبة فلسطينية في مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس، كما استشهد فتى برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفارعة.

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ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية 39 شهيدا ونحو 145 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، ما يرفع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 691 شهيدا، ونحو 5700 جريح.

وذكرت وزارة الصحة أنه من بين الشهداء في خلال عملية اجتياح الضفة 8 أطفال ومسنّين اثنين.

ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على الضفة ومخيماتها، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 39 فلسطينيا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و8 من طوباس، و3 من الخليل.

ووفق معطيات نشرها "مرصد شيرين"، فإن 158 طفلا استشهدوا برصاص واعتداءات الاحتلال في الضفة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، و8 مسنين، بالإضافة لـصحافي واحد و12 سيدة.

وأشار المرصد إلى أن 186 شهيدا من محافظة جنين، 146 من طولكرم، و71 شهيدا في كل من نابلس والخليل، 59 محافظة رام الله والبيرة، 51 من طوباس، 28 من ضواحي القدس، و16 من مدينة القدس.

وأضافت المعطيات أن 28 فلسطينيا استشهدوا برصاص واعتداءات الاحتلال من محافظة قلقيلية، 19 من بيت لحم، 12 محافظة أريحا والأغوار، و4 شهداء من سلفيت.

ويحتجز جيش الاحتلال جثامين 135 فلسطينيا استشهدوا منذ 7 أكتوبر، وارتقى 14 أسيرا في ذات الفترة.

وأوضح أن 22 فلسطينيا استشهدوا برصاص واعتداءات المستوطنين، و320 فلسطينيا خلال اقتحامات الاحتلال، و190 شهيدا ارتقوا في عمليات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال وطيرانها الحربي.