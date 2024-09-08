اجتياح الضفة: اقتحامات بطولكرم واشتباكات في نابلس وجنين

تقوم قوات الاحتلال باقتحامات وانسحابات متكررة في مناطق مختلفة بالضفة وعلى وجه الخصوص في محافظتي طولكرم وجنين وطوباس، ينفذ خلالها عمليات قتل واعتقالات.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، العدوان على الضفة الغربية ومخيماتها، وذلك مع دخول الحملة العسكرية التي تركزت على بلدات ومخيمات شمال الضفة يومها الـ12، وسط توسيع الاقتحامات والاعتقالات.

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واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومخيمات في الضفة، حيث وقعت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في نابلس وجنين، كما وسعت قوات الاحتلال الاقتحامات في جنوب الضفة، وخاصة بمحافظتي الخليل وبيت لحم.

وتقوم قوات الاحتلال باقتحامات وانسحابات متكررة في مناطق مختلفة بالضفة وعلى وجه الخصوص في محافظتي طولكرم وجنين وطوباس، ينفذ خلالها عمليات قتل واعتقالات.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد خلفت العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة 39 شهيدا و150 جريحا، كما تسببت في أضرار كبيرة في البنى التحتية والمنازل.

وفجر 28 آب/ أغسطس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة طالت مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومدينة طوباس ومخيم الفارعة.