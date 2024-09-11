اجتياح الضفة: شهداء في طوباس واشتباكات في نابلس وجنين

يأتي ذلك مع تجديد الاحتلال للعملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية" والتي تستهدف الضفة ومخيماتها، والتي شهدت مؤخرا اقتحامات واعتداءات واسعة في مختلف المدن والمخيمات اللاجئين خاصة في مشال الضفة.

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، في قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، في وقت واصل الاحتلال عملياته العسكرية في مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، في حين تواصل قوات الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باقي المصابين في الموقع المستهدف.

والشهداء جراء القصف في طوباس هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

يأتي هذا القصف ضمن حملة تصعيدية شنتها قوات الاحتلال على مدينة طوباس، التي شهدت اقتحاما واسعا لأطرافها وأحيائها في الساعات الأولى من الفجر.

وأعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال على المدينة، وانتشرت في المناطق الشمالية منها. وقد رافق هذا الاقتحام تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة فوق سماء المحافظة.

ويأتي ذلك مع تجديد الاحتلال للعملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية" والتي تستهدف الضفة ومخيماتها، والتي شهدت مؤخرا اقتحامات واعتداءات واسعة في مختلف المدن والمخيمات اللاجئين خاصة في مشال الضفة.