5 شهداء في طوباس وحملة اعتقالات واسعة بالضفة

يأتي هذا القصف والاقتحام ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، والتي شهدت مؤخرا اقتحامات واعتداءات واسعة في مختلف المدن الفلسطينية.

استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، في قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، في حين عرقلت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع المستهدف.

والشهداء جراء القصف في طوباس هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

ويأتي هذا القصف والاقتحام ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، والتي شهدت مؤخرا اقتحامات واعتداءات واسعة في مختلف المدن الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيميها، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

وتخلل عمليات الدهم لمدن ومخيمات في الضفة فجر اليوم، تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال العديد من الفلسطينيين.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس نايف الرجوب عقب اقتحام منزله في مدينة دورا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في إذنا، وقامت بتفتيش عدة منازل، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، محمد وليد العمور وريان نايف جاد الله عقب اقتحام بلدة تقوع، ومن منزله بقرية العساكرة، اعتقل الاحتلال الفتى محمد كريم عساكرة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال هادي حسن مراعبة من قرية فحمة جنوبي جنين، واعتقلت تلك القوات الشاب عمر مفيد بلوط من بلدة رنتيس، كما داهمت قوات أخرى بلدة بيت ريما قضاء رام الله، واعتقلت الشاب عطا إبراهيم.