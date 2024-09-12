اجتياح الضفة: شهيد برصاص قناص إسرائيلي في طوباس

استشهد سفيان جواد فايز عبد الجواد (46 عاما)، الخميس، برصاص قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين، جنوبي مدينة طوباس، مع استمرار العملية العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال طوباس وأعلنت حظر التجوال فيها، كما اقتحمت بلدة طمون، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، فيما حاصرت القوات منزلا في "شارع العشارين" بطوباس، وأطلقت النار صوب المنزل المحاصر.

يأتي ذلك، في وقت يواصل جيش الاحتلال حصاره لمدينة طولكرم، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم: تعليق الدوام في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في المدينة، وذلك بسبب اقتحامات جيش الاحتلال.