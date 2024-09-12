اعتقالات واسعة بالضفة والقدس وسط مواجهات واشتباكات

أفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة، تزامنًا مع دهم وتفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، واعتقال 23 فلسطينيا، بينهم مصاب من داخل مستشفى بالخليل.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات ودارت اشتباكات مسلحة في بعض المحاور خلال التصدي للقوات المقتحمة.

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وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة، تزامنا مع دهم وتفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، واعتقال 23 فلسطينيا، بينهم مصاب من داخل مستشفى بالخليل.

واعتقلت وحدة خاصة تابعة لقوات الاحتلال الجريح أيهم عماد البو من داخل مستشفى محمود عباس الحكومي في بلدة حلحول شمالي المدينة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال 3 أسرى محررين، وهم: رياض جرادات، مأمون الفروخ، وقصي الفروخ، بالإضافة إلى خليل إبراهيم شلالدة، أحمد سميح شلالدة، وعلاء فهيم شلالدة، عقب دهم بلدة سعير، بالإضافة لاعتقال الشاب مصعب جبارين من بلدة الشيوخ.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة دورا، واعتقلت الشاب أنس عمرو عقب تحطيم محتويات منزله، وبالإضافة لاقتحام مخيم العروب، ومخيم الدهيشة للاجئين، قضاء بيت لحم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت مشتلا زراعيا ومطعمًا في بلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم، وخربت محتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عماد ومؤيد حمدان سلامة، عقب دهم منزليهما في قرية الشواورة شرقي بيت لحم، كما اعتقلت القوات أيضا موسى إسماعيل شعفوط من مكان عمله في حي البالوع بـبلدة الخضر، وطارق العزة أثناء تواجده في بلدة زعترة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت المعتصم أمين عرمان، عقب دهم منزل عائلته وتفتيشه في بلدة عين يبرود، قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا، وقرية دير أبو مشعل، واعتقلت الشابين أسامة محمد لطفي، وصلاح محمد سمحان، عقب اقتحام وتفتيش منزلي عائلتيهما في قرية اللبن الغربي، قضاء رام الله.

وطالت الاعتقالات محمد الرفاعي، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة عناتا شمال شرقي مدينة القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة قلقيلية، كلًا من: موسى يونس بعد اقتحام منزله في المدينة، هنود سلمي عقب دهم منزله في حي كفر سابا، ونضال حمايل بعد مداهمة منزله في قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال، قرية كفر اللبد شرقي مدينة طولكرم، واعتقلت ثلاثة شبان من طولكرم، وهم: مهدي زياد الجيوسي، وعبد أبو عصبة من منزليهما في الحي الشرقي، والأسير المحرر معاذ سمير الحارون من منزل عائلته.