173 صحافيا شهيدا منذ بدء الحرب؛ استشهاد الزميل الصحافي عبد الله شكشك

"ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 173 صحافيا وصحافيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحافي عبد الله شكشك، الذي يعمل صحافيا مع عدة وسائل إعلام عربية"

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، استشهاد صحافي فلسطيني في قصف إسرائيلي على القطاع، ما يرفع عدد الشهداء من الصحافيين إلى 173.

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 173 صحافيا وصحافيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحافي عبد الله شكشك، الذي يعمل صحافيا مع عدة وسائل إعلام عربية".

وأدان الإعلامي الحكومي، في بيانه، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحافيين الفلسطينيين، وحمله المسؤولية عن جرائم قتل الصحافيين.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحافي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحافيين الفلسطينيين".

ولم يحدد المكتب الإعلامي توقيت مقتل الصحافي الفلسطيني أو طبيعة القصف الذي استهدفه.

وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحافية في قطاع غزة، إلا أن تل أبيب واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.

وبدعم أميركي مطلق، يشن الاحتلال الإسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.