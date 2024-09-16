السنوار يبعث برسالة للحوثي: هجومكم على تل أبيب عملية نوعية... طوفان الأقصى ضربة للمشروع الصهيوني

قال السنوار: "عمليتكم في عمق الكيان، تُعيد وهَج معركة طوفان الأقصى، وتأثيرها على قلب تل أبيب من جديد"، مضيفا: "عمليتكم النوعية أرسلت رسالة للعدو عنوانها أن خطط الاحتواء والتحييد قد فشلت".

وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، اليوم الإثنين، رسالة إلى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، شكره فيها على انخراط الجماعة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي شدّد على أنها "وجّهت ضربة قوية للمشروع الصهيونيّ في المنطقة".

وبحسب ما أفادت قناة "المسيّرة" الفضائية، فقد "تلقّى الحوثي رسالة خاصة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد يحيى السنوار". وقال السنوار للحوثي: "يسعدني أن أكتب لكم هذه الرسالة... ونحن نخوض سويا معركة طوفان الأقصى المباركة"، التي ذكر أنها "وجّهت ضربة قوية للمشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام".

عمليّة أثّرت على قلب تل أبيب

وذكر السنوار: "لقد استيقظت فلسطين على خبر عمليتكم ضمن المرحلة الخامسة من مراحل مشاركتكم في معركة طوفان الأقصى".

وأضاف السنوار: "أبارك لكم نجاحكم بوصول صواريخكم إلى عمق كيان العدوّ، متجاوزة كل طبقات ومنظومات الدفاع والاعتراض".

وأعلن الحوثيون أمس، الأحد، تنفيذ "عملية عسكرية نوعية" استهدفوا من خلالها "هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا"؛ حسبما ورد في بيان لهم.

وقال السنوار: "عمليتكم في عمق الكيان، تُعيد وهَج معركة طوفان الأقصى، وتأثيرها على قلب تل أبيب من جديد".

وأضاف: "عمليتكم النوعية أرسلت رسالة للعدو عنوانها أن خطط الاحتواء والتحييد قد فشلت، وأن تأثير جبهات الإسناد يأخذ منحى أكثر فعالية وتأثيرا".

وعَدّ السنوار أن الحوثيين "أبدعوا في تطوير قدراتهم العسكرية، حتى وصلت إلى عمق الكيان الغاصب".

"المقاومة بخير"... استعداد لمعركة استنزاف طويلة

وقال السنوار: "يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالة المعاناة من العدوان والحصار، وحالة المقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام".

وأضاف أن "القسام خاضت هجوم 7 أكتوبر باقتدار قلّ نظيره، وتخوض معركة دفاعية على مدار عام كامل، أرهقت العدو وأثخنت فيه".

وتابع: "أطمئنكم بأن المقاومة بخير، وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب، وحرب نفسية".

وشدّد السنوار بالقول: "أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة، تكسر إرادة العدو السياسية، كما كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية".

وقال إن "تظافر جهودنا معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان، والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو وسيلحق به الهزيمة".

وذكروا أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر بـ2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي".