الاحتلال يهدم منزلا بمنطقة تصنف "ب" في بلدة بيت عوا

الاحتلال نفذ الشهر الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، منزلا في منطقة تصنف "ب"، التابعة مدنيا للسلطة الفلسطينية في بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا، قضاء الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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واقتحمت قوات الاحتلال بيت عوا ترافقها جرافتان، وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء لعائلة محمد موسى سويطي، بحجة البناء بدون ترخيص، علما أن المنزل مكون من طابق واحد مساحته 170 مترا.

وقال محمد موسى السويطي، إن الاحتلال هدم منزله البالغ مساحته 170 متر مربع، والقريب من جدار الفصل العنصري.

كما هدم الاحتلال بركس زراعي للمعدات والأغنام مساحته نحو ألف متر مربع، إضافة إلى غرفتين زراعيتين من الإسمنت مساحة كل غرفة منهما 50 متر مربع تعود لعائلة رامي السويطي، وأرضية للبناء قيد الإنشاء لعائلة ساري عيسى السويطي.

وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على بلدة بيت عوا القريبة من جدار الفصل العنصري، وتنفذ سلسلة من قرارات الهدم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الاحتلال نفذ الشهر الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم.

كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.