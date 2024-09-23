اعتقالات بالضفة طالت عددا من المعلمين واشتباكات بمخيم بلاطة

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، مدرسة ذكور حارس قرب سلفيت، واعتقلت عددا من طاقم الهيئة التدريسية، حيث أفرج عنهم بعد اعتقال وتحقيقات استمرت عدة ساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واسعة في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات خلال التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة شرق نابلس.

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واقتحمت قوة من جيش الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، مدرسة ذكور حارس قرب سلفيت، واعتقلت عددا من طاقم الهيئة التدريسية، حيث أفرج عنهم بعد اعتقال وتحقيقات استمرت عدة ساعات.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وعددا من البلدات المحيطة واعتقلت 5 فلسطينيين بينهم فتاة، وهم: أحمد فراس حسان، ونضال حميد صومان، والفتاة إصرار عبد الفتاح اللحام من مدينة بيت لحم، وحسين أحمد البدن من بلدة تقوع، وسليمان أحمد كوازبة من قرية المنيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد العزيز عماش من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، كما اعتقلت القوات الشابين عبد الرحمن جبر أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله، وطارق علي ملاح من بلدة بيتونيا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من المحافظة، كما اعتدت على آخرين بالضرب المبرح.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب بيوض التميمي من مدينة الخليل عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، ومن بلدة الريحية محمد فهمي الهرش، ومن بلدة يطا الشاب جاد الله ياسر أحمد المصري، كما اقتحمت عدة أحياء في البلدتين، وفتشت عدة منازل لعائلات الطوباسي والهرش والنجار والنواجعة وغيرها، وعاثت خرابا بمحتوياتها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا واعتقلت مراد فؤاد البطران عقب مداهمة منزله، وعدد من المنازل الأخرى وأطلقت قنابل الغاز والصوت وسط البلدة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب في يطا على الشاب محمد أحمد النواجعة ما تسبب بإصابته بكسر في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتدت قوات الاحتلال عقب مداهمة حي واد السمن جنوب الخليل، على الشاب نصر أحمد أبو تركي، بالضرب المبرح ما تسبب بإصابته برضوض وكسور.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة عناصر من سلطة ضريبة بلدية الاحتلال، مخيم شعفاط.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في المخيم.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول الطلبة إلى مدارسهم خلال مرورهم على حاجز الشيخ سعد العسكري شرق المدينة، كما شهد حاجزي شعفاط وحزما شمال شرق المدينة أزمة مرورية خانقة تسببت بها الإجراءات المشددة من قبل جنود الاحتلال.