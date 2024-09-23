الاحتلال يهدم منزلا بأريحا ومستعمرون يجرفون أراضي قرب سلفيت

سلطات الاحتلال نفذت خلال آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا، في وقت قامت عصابة من المستوطنين بتجريف أراضي في قراوة بني حسان قضاء سلفيت في الصفة الغربية المحتلة.

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واقتحمت قوات الاحتلال الجفتلك، وهدمت منزل عائلة نائل مصطفى بني عودة، والمكون من طابقين، والمبني منذ أكثر من 15 عاما في منطقة المثلث.

وجرف مستوطنون، اليوم الإثنين، مساحات من أراضي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين جرفوا أراضي في منطقة بئر أبو عمار شمال غرب البلدة.

وتعتبر هذه المنطقة سياحية وترفيهية وأثرية لأهالي بلدة قراوة بني حسان، إذ قام فيها مسابقات واستعراضات للخيل والعديد من الألعاب الرياضية.

ويستهدف الاحتلال الفلسطينيين وممتلكاتهم خاصة في مناطق "ج"، بهدف التوسع الاستيطاني وإجبار الفلسطينيين على الرحيل.

وخلال أغسطس/ آب الماضي، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 1228 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتراوحت تلك الاعتداءات بين إعدامات ميدانية وهجمات مسلحة على قرى فلسطينية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز عسكرية.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم.

كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل