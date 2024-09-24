اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس وجنين

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينما دارات اشتباكات في عدة محاور في محافظتي نابلس وجنين.

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وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من مدينة نابلس شمالي الضفة، بعد مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، حسام رزق زيادة، عبد الكريم زيادة، أيهم البرمكي، وأسيد عبد الناصر، وذلك بعد مداهمة منازلهم في قرية مادما جنوب نابلس.

وشملت الاعتقالات الشابين عمران محمد تايه من منطقة عراق التايه شرق نابلس، والشاب حامد إدريس من مخيم عسكر القديم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، جنوب شرق طوباس، بعدة دوريات عسكرية من الجهة الشرقية، قادمة من بوابة عاطوف.

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس، بينما تم استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة للمرة الثالثة في بلدة اليامون غرب جنين، كما تم استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة السيلة الحارثية.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب: "يتصدى مجاهدونا في مجموعات اليامون لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة ويمطرونها بصليات كثيفة من الرصاص. مجاهدونا في مجموعات اليامون يستهدفون آليات الاحتلال المقتحمة للبلدة بعبوة ناسفة معده مسبقا".