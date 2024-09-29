الضفة: إصابة حرجة برصاص الاحتلال في عقابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إصابة حرجة برصاص الاحتلال في الصدر، وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي من بلدة عقابا.

أصيب فلسطيني بجروح وصفت بالحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عقابا قضاء طوباس في الشفة الغربة المحتلة صباح اليوم الأحد.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إصابة حرجة برصاص الاحتلال في الصدر، وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي من بلدة عقابا.

وأصيب ستة شبان برصاص قوات الاحتلال، واعتقلت أحدهم، بالإضافة إلى أسير محرر، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف نقلت خمسة مصابين إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، أحدهم إصابته حرجة في الصدر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت مصابا سادسا خلال تقديم الإسعاف له.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر قتيبة الشاويش بعد مهاجمته بواسطة كلاب بوليسية في منزل أحد جيرانه، فيما أفرجت عن زوجته ووالدته بعد احتجازهما بعض الوقت للضغط عليه لتسليم نفسه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في ساعات الصباح الباكر، وحاصرت منزل الأسير المحرر قتيبة الشاويش، واحتجزت زوجته ووالدته، للضغط عليه لتسليم نفسه، يذكر أن المحرر الشاويش هو نجل الأسير الشهيد خالد.

ووثق مركز فلسطين للمعلومات "معطى" 22 عملا مقاوما بينها 6 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة في الضفة.

وأشار "معطى" في تقريره، إلى أنه بجانب عمليات إطلاق النار، فجّر مقاومون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال، كما ألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية اتجاهها، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة بالضفة، وخروج مظاهرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال.