في القاهرة: فتح وحماس تبحثان الأربعاء الحرب الإسرائيلية وتحقيق المصالحة

يضمّ وفد فتح، "نائب رئيس الحركة، محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح".

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الإثنين، أن وفدا منها سيلتقي قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة، بعد غد الأربعاء، لبحث "حرب الإبادة الجماعية" الإسرائيلية بقطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقالت فتح، في بيان، إن "وفد حركة فتح يتوجه للقاهرة الأربعاء القادم".

وذكرت أن الوفد "يضم نائب رئيس الحركة، محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح".

وأضافت أن الوفد "سيبحث مع قادة حماس الأوضاع الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسبل إغاثة السكان".

كما ستبحث فتح وحماس سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وفق البيان.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في بالضفة الغربية والقدس مما أدى إلى استشهاد 719 شخصا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.