فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
30/09/2024 - 14:30

في القاهرة: فتح وحماس تبحثان الأربعاء الحرب الإسرائيلية وتحقيق المصالحة

يضمّ وفد فتح، "نائب رئيس الحركة، محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح".

في القاهرة: فتح وحماس تبحثان الأربعاء الحرب الإسرائيلية وتحقيق المصالحة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد (أرشيفية)

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الإثنين، أن وفدا منها سيلتقي قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة، بعد غد الأربعاء، لبحث "حرب الإبادة الجماعية" الإسرائيلية بقطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقالت فتح، في بيان، إن "وفد حركة فتح يتوجه للقاهرة الأربعاء القادم".

وذكرت أن الوفد "يضم نائب رئيس الحركة، محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية للحركة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح".

وأضافت أن الوفد "سيبحث مع قادة حماس الأوضاع الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسبل إغاثة السكان".

كما ستبحث فتح وحماس سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وفق البيان.

إسرائيل اغتالت قائد حماس في لبنان و3 من قادة الجبهة الشعبية
على صلة

إسرائيل اغتالت قائد حماس في لبنان و3 من قادة الجبهة الشعبية

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في بالضفة الغربية والقدس مما أدى إلى استشهاد 719 شخصا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

فتح حماس القاهرة إسرائيل فلسطين مصالحة غزة غزة الان مباشر اخبار غزة طوفان الاقصى

التعليقات