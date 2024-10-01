مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابة خطيرة باشتباكات في نابلس

بعد ساعات من ملاحقته ومحاولة اعتقاله من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والمطارد عبد الحكيم شاهين، وأصبته بجراح خطيرة خلال اشتباك مسلح في البلدة القديمة في نابلس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات عددا من الفلسطينيين، بينما وقعت إصابات بينها خطيرة جراء اشتباكات في البلدة القديمة في نابلس.

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وبعد ساعات من ملاحقته ومحاولة اعتقاله من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والمطارد عبد الحكيم شاهين، وأصبته بجراح خطيرة خلال اشتباك مسلح في البلدة القديمة في نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه شاهين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، فيما منع جنود الاحتلال الطواقم الطبية من تقديم العلاج له واحتجزوا سيارة الإسعاف.

واعتقلت قوات الاحتلال رمضان شاهين من داخل مخيم العين بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته، كما تم اعتقال الشاب بشار المصري من البلدة القديمة.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية داخل أزقة المدينة، وسط استمرار الاشتباكات وتصاعد التوتر في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال طولكرم بعدد من الآليات العسكرية مدينة طولكرم من محورها الغربي، ترافقها جرافتان من نوع "D9"، وانتشرت في أحياء المدينة الشرقية، وفي محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط أصوات إطلاق نار في المنطقة.

وباشرت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير للبنية التحتية للشارع الرئيسي في محيط ديوان الجلاد عند مدخل الحي الشرقي.

واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، وداهمت منزل عائلة مروان الصرفندي، وقامت بتحطيم محتويات منزله، للمرة الثالثة على التوالي.

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