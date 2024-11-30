استهداف الصحافيين في غزة: ارتفاع الحصيلة إلى 191 شهيدا منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين إلى 191 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ حسبما أعلن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

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وجاء في بيان للإعلام الحكومي، أن حصيلة الشهداء الصحافيين ارتفعت إلى "191 صحافيا وصحافية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد ممدوح إبراهيم قنيطة الذي عمل محررا صحافيا في قناة الأقصى الفضائية".

وأدان "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين"، محملا إياه كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة النكراء".

وطالب مكتب الإعلام الحكومي "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحافيين الفلسطينيين".

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.