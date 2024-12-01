الحرب على غزة: 100 شهيد وعشرات الجرحى بمجازر طالت النازحين بالقطاع

تواصل فصائل المقاومة نصب كمائن للقوات الإسرائيلية المتوغلة والاشتباك معها، حيث أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها قامت -بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني- بتفجير آلية عسكرية إسرائيلية من طراز "نمر" بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في حي الجنينة برفح.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ422، حيث استمر الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة بحق المدنيين النازحين، ونسف المربعات السكنية ضمن محاولات تهجير سكان شمال القطاع، الذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم الـ 56 على التوالي.

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وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي، النار صوب منازل الفلسطينيين شرقي المصدر والمغازي، فيما قامت طائرات "كواد كوبتر" بإطلاق النار على كل من يتحرك في المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع.

ونسفت قوات إسرائيلية مبان سكنية في محيط محكمة جباليا شمال القطاع، وفي حي الصفطاوي في مدينة غزة، واستهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية لمدينة غزة، في وقت أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك، فيما تواصل فصائل المقاومة نصب كمائن للقوات الإسرائيلية المتوغلة والاشتباك معها في عدة محاور، حيث أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها قامت بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، بتفجير آلية عسكرية إسرائيلية من طراز "نمر" بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في حي الجنينة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.