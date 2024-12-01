غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 192 خلال الحرب

قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 192 صحافيا وصحافية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحافي في شبكة قدس الإخبارية ميسرة أحمد صلاح".

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الفلسطينيين إلى 192، منذ بدء إسرائيل حربها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 192 صحافيا وصحافية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحافي في شبكة قدس الإخبارية ميسرة أحمد صلاح".

وأدان المكتب الحكومي "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين"، محملا إياه كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة النكراء".

وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحافي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحافيين الفلسطينيين".

وخلفت الحرب حتى الآن أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.