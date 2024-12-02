اعتقالات بالضفة والقدس ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرقي مدينة طولكرم، وقرية برقا شرقي مدينة رام الله، أطلق على إثرها جنود الاحتلال قنابل الغاز، مما أدى إلى حالات اختناق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، في وقت اقتحمت مجموعات من المستوطنين قبر يوسف في نابلس بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرقي مدينة طولكرم، وقرية برقا شرقي مدينة رام الله، أطلق على إثرها جنود الاحتلال قنابل الغاز، مما أدى إلى حالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال قصي مخلوف ومعتز خميس من مخيم الجلزون، وشابا من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة، واعتقلت الأسير المحرر وقاص نوفل بعد مداهمة منزله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبيدة جرادات، بعد مداهمة منزل عائلته في سعير شمالي المدينة، كما اعتقلت القوات إسماعيل أبو فضة، عقب تفتيش منزل عائلته في مخيم الفوار.

واندلعت مواجهات عنيفة بمخيم الفوار عقب اقتحام قوات الاحتلال التي شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المخيم، وأغلقت طريق "العقد" الترابي المؤدي له، تزامنًا مع مواصلتها إغلاق مدخل "الفوار" الرئيس منذ أشهر.

وفي نابلس، اقتحم مستوطنون فجر اليوم الإثنين، تقدمهم الحاخام الإسرائيلي الأكبر ديفيد يوسف، مقام قبر يوسف، بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، التي اقتحمت المنقطة الشرقية في مدينة نابلس.

ودخلت حافلات إسرائيلية مدينة نابلس باتجاه منطقة "قبر يوسف"، كانت تقل عشرات المستوطنين الذين شاركوا في اقتحام المقام.

وقال سكان محليون، إن قرابة الـ 17 آلية عسكرية رفقة جرافات ضخمة خرجت من معسكر "حوارة" باتجاه حاجزي "عورتا" و"بيت فوريك" العسكريين.

وذكرت أن التيار الكهربائي انقطع على أجزاء من مخيم بلاطة، تزامنا مع اقتحام قوة مشاة تابعة لقوات الاحتلال لشارع عمان، بمحاذاة منطقة "قبر يوسف".

واستهدف مقاومون قوات وآليات الاحتلال العسكرية بإطلاق النار، عند مدخل مخيم بلاطة.