الحرب على غزة: إسرائيل تواصل الإبادة رغم الجهود المتواصلة لوقف إطلاق النار

استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات الإبادة في قطاع غزة على الرغم من الجهود المتواصلة لوقف إطلاق النار.

آثار القصف الإسرائيلي على غزة (Getty Images)

دخلت الحرب على غزة، اليوم الجمعة، يومها الـ427 وبقي المشهد على حاله تماما كما في الأيام السابقة، حيث المجازر والقتل والنسف والتدمير لمناحي الحياة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة في قطاع غزة على الرغم من الجهود المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وأعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف 50 جنديا إسرائيليا بعبوة مضادة للأفراد في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وفي الساق، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن جيش الاحتلال ارتكب خمس مجازر ضد الأُسر والعائلات الفلسطينية، وصل منها 48 شهيدا و201 مصاب إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الشهداء في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي 44,580شهيدا، و 105,739جريحا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تغطية خاصة ومتواصلة: