استهداف متواصل لمستشفى كمال عدوان: إصابات وانقطاع الكهرباء يهدد الأطفال والمرضى

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، د. منير البرش، إن "التيار الكهربائي في مستشفى كمال عدوان انقطع بسبب إشعال النار في المولدات من قبل قوات الاحتلال".

يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بشكل يومي ومتكرر، وهو ما يسفر عن إصابات بين الطواقم الطبية والمرضى.

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وقال مدير مستشفى كمال عدوان، د. حسام أبو صفية، إن "المستشفى تعرض لوابل من القذائف المباشرة من جميع الاتجاهات. هناك إصابات في صفوف الكوادر الصحية العاملة داخل المستشفى، بالإضافة إلى بعض المرضى داخل المستشفى".

وأضاف أنه "تم تدمير كافة خزانات المياه والأكسجين وخزانات الوقود في المستشفى، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النار في مرافق المستشفى".

وأشار د. أبو صفية إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المستشفى.

وختم بالقول "نكرر مناشدتنا للمرة المليون لكافة المؤسسات الدولية والأممية بالتدخل العاجل لحماية مستشفى كمال عدوان والعاملين فيه من بطش الاحتلال".

إلى ذلك، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، د. منير البرش، إن "التيار الكهربائي في مستشفى كمال عدوان انقطع بسبب إشعال النار في المولدات من قبل قوات الاحتلال".

وتابع "نحن في انتظار الإعلان عن وفاة الأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى، بعد استهداف المولدات الكهربائية".

والجمعة، ناشدت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على المنظومة الصحية بقطاع غزة الذي يشهد إبادة منذ أكثر من عام.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".