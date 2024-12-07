428 يومًا للحرب: 63 شهيدًا في الـ24 ساعة الماضية ونسف المباني بشمال القطاع يتواصل

وزارة الصحة بغزة: 44 ألفا و612 شهيدًا و105 آلاف و834 مصابًا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

يستمر الجيش الإسرائيلي بشن غارات جوية متفرقة مصحوبة بقصف مدفعي وإطلاق نار من المسيرات، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ428 على التوالي منذ 7 أكتوبر 2023.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

بحسب مصادر طبية في غزة، وصل إلى المستشفيات، منذ فجر أمس الجمعة، 63 شهيدًا، أكثر من نصفهم في مناطق شمال القطاع، ونحو 100 إصابة.

كما ويتواصل سماع "انفجارات ضخمة"، منذ فجر اليوم، ناتجة عن "عمليات نسف المباني" شمالي غزة، وعلى وجوه الخصوص، في مخيم جباليا.

إلى ذلك، تستمر آليات الاحتلال بإطلاق نيرانها مستهدفة المناطق الشمالية والشرقية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وتواصل تنفيذ "سلسلة" من القصف المدفعي على مناطق بيت لاهيا شمال القطاع.

تغطية خاصة ومتواصلة: