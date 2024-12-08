اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس

أفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سردا شمال رام الله، ومدينة طولكرم، وبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، واقتحمت عشرات المنازل وعاثتها بها خرابا بعض احتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

اشتباكات مع الاحتلال في مخيم بلاطة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في مدينة نابلس.

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وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سردا شمال رام الله، ومدينة طولكرم، وبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، واقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا بعد احتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين خلال التصدي للقوة المقتحمة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات إلى المخيم والتي داهمت عدة منازل واتخذتها نقاطا لقناصتها، وذلك في وقت اقتحمت قوات أخرى قرية دوما جنوب شرق نابلس.

واقتحمت قوة خاصة منزل عائلة أشرف أحمد دوابشة، وشنت عمليات تخريب داخل المنزل وترهيب وتخويف الأطفال والنساء.

واعتدت قوات الاحتلال على الشاب مصطفى أشرف، إضافة للاعتداء على ممتلكات للفلسطينيين بقرية دوما.

وفي سلفيت، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام قرية حارس شمال غرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد أسعد فقهاء بعد الإفراج عنه بالأمس، للضغط على شقيقه زيد لتسليم نفسه.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤمن ملاح من ضاحية ذنابة قضاء طولكرم، بعد اقتحام منزله.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا، واعتقلت كلاً من قسام المصري وساهر شلش.