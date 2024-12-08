الحرب على غزة: شهداء ومصابون بالقطاع وحرق منازل ببيت لاهيا

يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين وقصف مختلف مناطق القطاع، خاصة مراكز الإيواء وخيام النازحين، حيث شهدت الساعات الماضية استشهاد عشرات الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وكذلك جرح عشرات آخرين.

وسع الجيش الإسرائيلي، الأحد، هجماته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ429، بينما تواصلت العلميات العسكرية في شمال القطاع والاستهداف بالقذائف لمستشفى كمال عدوان الذي تعرض لقصف جديد بالدبابات الإسرائيلية.

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ودمر الجيش الإسرائيلي كافة خزانات المياه والأكسجين وخزانات الوقود في مستشفى كمال عدوان، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النار في المرافق، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، بينما أحرقت القوات الإسرائيلية منازل سكنية في محيط جمعية التطوير ببيت لاهيا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين وقصف مختلف مناطق القطاع، خاصة مراكز الإيواء وخيام النازحين، حيث شهدت الساعات الماضية استشهاد عشرات الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وكذلك جرح عشرات آخرين.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مخيم البريج، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شرق مخيم المغازي وسط القطاع، في قوت استهدفت الطائرات مربعًا سكنيًا في منطقة الصحوة قرب مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.